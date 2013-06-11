У Києві журналісту кинули у обличчя яйцем

Частина нападників приховувала своє обличчя під масками / Фото: censor.net.ua

8 червня біля станції метро «Дарниця» у Києві група осіб напала на журналіста інтернет-видання LB.ua, виконавчого секретаря Київської міської організації Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ) Георгія Ермана.

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на прес-службу медіа-профспілки.

«П'ятеро нападників вимагали від журналіста вигукувати на відеокамеру націоналістичні гасла («Комунізм – лайно» та «Слава Бандері» – ред.) та погрожували розправою через те, що він нібито ображав у своїх статтях націоналістів. Частина нападників приховували своє обличчя під масками. Навіть після того, як журналіст сказав нападникам, що опонує будь-яким людиноненависницьким ідеологіям і немає жодних українофобських поглядів, йому в обличчя кинули яйцем», – повідомляє профспілка.

Георгій Ерман співпрацює із сайтом LB.ua, де пише статті на соціальну та міжнародну тематику.

У коментарі «Телекритиці» Ерман зазначив, що заяву до міліції ще не подавав, планує це зробити завтра. «У мене лише кинули яйцем, але дали зрозуміти, що якщо я писатиму про ультраправих, на мене чекає побиття. Мені не зрозуміло, що це були за люди і чому вони називали мене противником українського народу. Я учасник помаранчевої революції. Але належу до категорії людей, які голосують «Проти всіх», – зазначив він.

Голова Незалежної медіа-профспілки України Юрій Луканов заявляє, що профспілка буде захищати працівників свого апарату і членів організації всіма доступними методами.

Він наголосив, що до НМПУ входять журналісти з різними, навіть протилежними поглядами, їх об'єднує прагнення захистити право кожного на висловлювання своїх поглядів. «Ми вживемо заходів для того, щоб порушники таких принципів не могли загрожувати причетним до медіапрофспілки», – сказав голова НМПУ.