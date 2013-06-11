У Києві за тиждень згоріло 9 кіосків

У більшості випадків причиною загоряння є коротке замикання / Фото: kyiv.mns.gov.ua

У столиці майже щодня горять торговельні павільйони. За останній тиждень згорів вже дев'ятий кіоск.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ГСЧС України в Києві, в більшості випадків причиною загоряння є коротке замикання електропроводки.

Так, 10 червня о 2:51 в Деснянському районі столиці по проспекту Лісовому, 29 сталася чергова пожежа в торговому металевому кіоску, площею 8 кв. м. Рятувальники, які оперативно прибули на місце події, ліквідували загоряння о 3:43.

Внаслідок загоряння в павільйоні вигоріло внутрішнє оздоблення, закопчені стіни та стеля кіоску, пошкоджено торгове обладнання. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати коротке замикання.

ГУ ДСНС Києва просить підприємців бути уважними, користуватися тільки справними пристроями, використовувати сертифіковані та перевірені матеріали для електричного оснащення торгових павільйонів. Необхідно також вчасно перевіряти цілісність електроізоляції.