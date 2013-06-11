На київських дорогах почали автоматично фіксувати швидкість (адреси)

Системи «Гарпун» протягом року з'являться ще на 24 трасах / Фото: auto.tsn.ua

У Києві почали встановлювати прилади автоматичної фіксації перевищення швидкості – «Гарпун».

Прилади представляють собою спеціальні ящики, усередині яких встановлена фото- і відеокамера. За допомогою лазера прилад помічає порушення і через канали зв'язку GSM передає інформацію на найближчий пост ДАІ. Таким чином, через кілометр водія можуть зупинити і скласти протокол, повідомляють «Вести».

Всього в Києві вже стоїть п'ять таких приладів, а збираються встановити ще 24.

Начальник прес-служби УДАІ Києва Наталія Сторожик розповіла, що в Києві визначили 29 трас, на яких найчастіше перевищують швидкість, але «Гарпунів» поки встановили тільки п'ять. Решта з'явиться до кінця року.

Поки юристи скарг на «Гарпун» не отримували. «Змухлювати як з «Візиром» або тим же «Трукамом» в руках інспектора неможливо. Головна відмінність, що «Гарпун» встановлено стаціонарно, він точно вказує на порушника і видає на комп'ютер інспектору фото з номером авто», – говорить юрист, який спеціалізується на автосправах, Антон Кравченко.

Варто відзначити, що «Гарпун» – це проміжний етап по введенню автоматизованої системи фіксування порушень. Коли депутати проголосують за законопроект, підготовлений Кабміном, то повернуться і сповіщення додому про порушення ПДР і накладення штрафу. Поки ж співробітники ДАІ складають протоколи прямо на дорогах.

Водії на форумах обговорюють, як убезпечити себе від «Гарпуна». «Пора запасатися балончиками зі спеціальною фарбою, яка не дозволить зафіксувати номер», – радить один з користувачів. «На Перова продаються рамки на номери, які відображають промені, коштують 500 грн», – радить автолюбитель. Обдурити водіїв намагаються і в ДАІ – інспектори неофіційно говорять, що будуть розставляти на дорогах і «Гарпуни»-пустушки.

Сьогодні працюють п'ять систем «Гарпун», протягом року вони з'являться ще на 24 трасах.

Прилади автоматичної фіксації перевищення швидкості встановлені на наступних дорогах:

- вулиця Богатирська, виїзд з міста перед перетином з мостом на вулицю Лугову;

- Столичне шосе, виїзд з міста, міст недалеко від повороту на проспект Науки;

- проспект Бажана, виїзд з міста, приблизно через 200 метрів від метро «Харківська»;

- вулиця Олени Теліги, не доїжджаючи до психіатричної лікарні, зустрічає потік з «Дорогожичей».

- на виїзді з Києва перед КП у бік Вишгорода, на газоні між смугами.