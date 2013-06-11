Столичні медики стали заробляти більше

За інформацією Мохорєва, зарплата лікарів зросла з 3797 до 5621 гривні

У Києві реформування медичної галузі супроводжується рівнем зростання заробітних плат медиків.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Віталія Мохорєва, в процесі реалізації завдань і доручень Президента України з модернізації охорони здоров'я для забезпечення громадян доступною та якісною медичною допомогою столиця особливу увагу приділила соціальному захисту і створенню стимулів для медпрацівників.

«Вперше ми змінили критерії оцінки праці медикам. По суті, сьогодні заробітну плату медпрацівникам первинної ланки визначають пацієнти. Якщо сімейний лікар працює добре, користується авторитетом і повагою серед пацієнтів, до нього йдуть люди, він отримує більше. Таким чином, і медики зацікавлені вдосконалювати свої знання та професійні навички. І пацієнти отримують більш якісну медичну допомогу, на що, власне, і спрямовані ініціативи Президента України Віктора Януковича у сфері охорони здоров'я», – зазначив Віталій Мохорєв.

Директор департаменту уточнив, що з початку реалізації медреформи в пілотних районах – Дарницькому та Дніпровському – зарплата лікарів зросла з 3797 до 5621 гривень, середнього медперсоналу – з 3031 до 5245 гривень. Віталій Мохорєв нагадав, що Київ уже почав поширення реформи на інші райони. «Таким чином, вже по всьому місту заробітні плати медиків істотно зростуть», – зазначив Віталій Мохорєв, додавши, що зростання зарплат столичних медиків істотно вище показників інших регіонів.

Нагадаємо, в рамках реформування системи охорони здоров'я в Києві створені та працюють 125 амбулаторій загальної практики. Радіус доступності лікаря для пацієнтів скоротився від 2-7 км до 0,5-0,7 км. Кількість населення, що обслуговується закладами сімейної медицини, за останні 2 роки зросла в 3,4 рази і становить 32% від загальної кількості населення міста.