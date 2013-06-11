ЗМІ: Метро на Троєщину почнуть будувати восени

Перша черга Подільсько-Вигурівської лінії буде складатися з шести станцій

Будівництво метрополітену на столичний житловий масив Вигурівщина – Троєщина може початися восени нинішнього року.

Про це заявив генеральний директор ПАТ «Київметробуд» Володимир Петренко, повідомляє «Сегодня».

«Ми, в принципі, на правому березі перші елементи тунелю змонтували для того, щоб показати, де проходитиме траса. Тому, я думаю, що десь у серпні-вересні (поточного року) після пуску станції «Теремки» (Куренівсько-Червоноармійської лінії), очевидно, прийде час, коли займуться четвертої лінією», – розповів він.

За словами Петренка, питання про фінансування цього будівництва також може бути вирішено до осені.

«Питання про те, як буде здійснюватися фінансування – чи буде це займ, або державні гроші – знаходиться на стадії вирішення. Думаю, рішення буде прийнято протягом цих трьох-чотирьох місяців, і тоді можна буде говорити вже визначено про терміни будівництва», – зазначив ген директор «Київметробуду».

Петренко вважає, що у «Київметробуду» є реальний шанс стати генеральним підрядником будівництва метро на Троєщину.

«У нас шанс є, якщо не буде ніяких нюансів. Наприклад, говорили, що якщо кредит буде російським, то і генпідрядник буде російський. Але в Росії вартість будівництва метрополітену мінімум в два рази дорожче», – зазначив він.

Як повідомлялося, перша черга четвертої, Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену буде складатися з шести станцій: «Глубочицька» (пересадка на станцію «Лук'янівська» Сирецько-Печерської лінії), «Подільська» (пересадка на станцію «Тараса Шевченка» Куренівсько-Червоноармійської лінії ), «Суднобудівна» (на Рибальському острові), «Труханів острів», «Затока Десенка», «Райдужна».

Надалі ця лінія піде на Троєщину і пройде там вздовж проспекту Маяковського, а в протилежному напрямку – через вокзал Київ-Пасажирський до аеропорту «Київ» у Жулянах.

Раніше голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що Київ має намір за сприяння «Внешэкономбанка» (ВЕБ) Росії залучити кредит на суму $700 млн для будівництва першої черги метро на Троєщину.

Заступник голови Київської міськдержадміністрації Руслан Крамаренко пояснив, що ВЕБ ставить умовою залучення кредиту державні гарантії з боку Кабінету міністрів, і з цього питання міськдержадміністрація веде консультації з урядом.

Він упевнений, що до кінця року кредит буде залучено, а для початку будівництва міськдержадміністрація просить у Кабінету міністрів додатково 434 млн грн.