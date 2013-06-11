Суд залишив у власності Києва земельну ділянку вартістю 1,5 мільйона

Рішення апеляційного суду залишилося без змін / Фото: dozor.kharkov.ua

Вищий господарський суд залишив без змін рішення апеляційного суду та визнав законними вимоги прокуратури Деснянського району щодо повернення столичній громаді земельної ділянки на Троєщині вартістю майже 1,5 млн грн.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Деснянського району Києва, у 2004 році Київрада уклала зі столичною будівельною корпорацією договір оренди земельної ділянки площею 0,22 га на вул. Мілютенка, 5-Б для будівництва житлового будинку.

Прокурорською перевіркою встановлено, що термін договору закінчився ще у березні 2010 року, проте жодні будівельні роботи на орендованій території не розпочиналися, земля й досі не використовується за цільовим призначенням.

У серпні минулого року Господарський суд задовольнив позовну заяву прокуратури Деснянського району щодо повернення ділянки київській громаді. В подальшому зазначене рішення залишено без змін апеляційною та вищою касаційною інстанціями.