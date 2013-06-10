У київському метро почали впроваджувати безперебійний мобільний зв'язок

Безперебійний мобільний зв'язок спочатку впровадять на станціях «Політехнічний інститут» та «Вокзальна» / Фото: medvesti.com

В Київському метро, на Святошинсько-Броварській лінії, розпочинають впровадження безперебійного мобільного зв'язку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, за даними компанії-інвестора, наразі система знаходиться в активній стадії проектування та будівництва. Проектування і радіопланування проводиться з урахуванням усіх останніх стандартів (3G, 4G, LTE).

Перша черга проекту планується до запуску усередині липня. До неї увійдуть станції «Політехнічний інститут», «Вокзальна» і перегони, що до них примикають. Далі, з інтервалом у два-три тижні, заплановано обладнати станції «Університет», «Театральна», «Хрещатик», «Арсенальна».

«Для проведення робіт потрібно більше часу, ніж спочатку планувалося, оскільки на прохання мобільних операторів було вирішено впроваджувати нову і більш прогресивну технологію Ran Sharing. Зараз роботи можуть проводитися 4 години на добу і лише в нічний час»,– зазначив Крамаренко.

Інвестиційний конкурс на впровадження мобільного зв’язку у метрополітені було оголошено у березні 2012 року. У вересні його переможцем визначено ТОВ «ЕСУ». Орієнтовна вартість будівництва складає 70 млн грн (без ПДВ). Переможець також сплатив організатору конкурсу 3,5 млн грн на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва. Умовами договору визначено, що у повному обсязі проект має бути впроваджений до кінця 2014 року.