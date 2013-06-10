У Києві подешевшала оренда квартир

Вартість оренди квартир знизилася у всіх районах Києва

Середня заявлена вартість оренди квартир у Києві в травні порівняно з квітнем цього року знизилася на 7,7% до 832 дол. на місяць, про це повідомляє агентство нерухомості Real Druzi в огляді основних тенденцій на ринку оренди квартир Києва.

За даними експертів агентства, в травні порівняно з квітнем середня заявлена вартість оренди квартир знизилася у всіх районах Києва. Найзначніше зниження середньої заявленої орендної ставки відзначене в Дарницькому районі – на 21,2%, до 1046 дол. на місяць.

У економ-сегменті середня заявлена вартість оренди двокімнатних і трикімнатних квартир у травні порівняно з квітнем 2013 знизилася на 7,6% і 15,9%, відповідно. Вартість оренди однокімнатних квартир економ-класу в травні була на 13,8% вище за цінові показники квітня 2013 року.

Середня заявлена вартість оренди трикімнатних квартир бізнес-класу, за даними Real Druzi, у травні знизилася на 2%. В однокімнатних і двокімнатних квартир бізнес-класу середня заявлена вартість оренди порівняно з квітнем зросла на 29,4% і 11,7%, відповідно.

Що стосується апартаментів преміум-класу, середня заявлена орендна ставка однокімнатних квартир знизилася на 6,2%. Орендні ставки двокімнатних і трикімнатних квартир класу преміум зросли на 17,5% і 5,4%, відповідно.

При цьому найбільша кількість квартир, виставлених на оренду в травні, була сконцентрована в Оболонському (15%) і Солом’янському (14%) районах. Найменше квартир пропонувалося орендувати в Подільському (6%) і Дніпровському (7%) районах.

Найбільший попит у орендарів мали квартири, які були розташовані в Печерському і Шевченківському районах – по 14% від загального обсягу. А найменше популярними у клієнтів були квартири, які розташовані в Подільському (5%) і Деснянському (7%) районах.

За інформацією аналітиків компанії Real Druzi, період травневих свят негативно позначився на активності ринку оренди квартир Києва, але із середини місяця активність повернулася на колишній рівень.

«Впродовж травня 2013 року найбільший попит припадав на квартири економ-класу, розташовані біля метро: однокімнатні (вартість оренди до 3,5 тис. грн), двокімнатні (з орендною ставкою до 4,5 тис. грн), трикімнатні квартири (вартість оренди до 5 тис. грн). У травні 2013 року збільшився інтерес орендарів до 2-3-кімнатних квартир бізнес-класу», – відзначають фахівці відділу житлової нерухомості компанії Real Druzi.

Загальна кількість квартир, виставлених на оренду в травні 2013 року, зросла на 0,9% порівняно з квітнем 2013 року. Пропозицій стало більше в Дарницькому, Дніпровському і Подільському районах – на 8,8%, 4,7% і 4,2%, відповідно. Знизилася кількість пропозицій в Печерському районі – на 6,2% і Голосіївському районі – на 4,7%.

«Експерти компанії Real Druzi в червні 2013 року прогнозують невелике зниження попиту на оренду квартир економ- і бізнес-класу, при цьому кількість пропозицій оренди квартир, швидше за все, збільшиться у зв'язку із закінченням навчального року і настанням сезону відпусток. Оскільки кількість пропозицій на ринку значно перевищуватиме попит, у червні 2013 можливо неістотне зниження середньої заявленої вартості оренди квартир Києва», – говориться в огляді Real Druzi. На думку аналітиків компанії, значних змін у структурі попиту і пропозиції в червні, швидше за все, не відбудеться.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві, за даними консалтингової компанії SV Development, в період з 5 травня по 4 червня зросла на 0,14% до 715 дол. на місяць.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової та комерційної нерухомості.

У базі компанії представлено більш як 80 тис. об'єктів житлової та комерційної нерухомості Києва і Київської області.