Власники «Картки киянина» отримають знижки на походи в музеї та кіно

Знижка буде надана при відвідуванні 14 музеїв та 7 кінотеатрів

Проект «Картка киянина» буде розширено додатком «Культура», що включатиме пільги на відвідування комунальних закладів культури.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, йдеться про надання знижок при відвідуванні 14 музеїв та 7 кінотеатрів, що є в комунальній власності столиці.

Зокрема, власники «Картки киянина» згодом зможуть зі знижкою відвідати: Музей історії Києва; Національний музей українського народного декоративного мистецтва; Київський національний музей російського мистецтва; Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків; Музей видатних діячів української культури Л.Українки, М.Лисенка, П.Саксаганського, М.Старицького; Музей книги і друкарства України; Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»; Музей театрального, музичного та кіномистецтва України; Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»; Музей-майстерня Кавалерідзе; Літературно-меморіальний музей-квартира П.Тичини в Києві; Київський літературно-меморіальний музей М.Рильського; Музей гетьманства; Київську міську галерею мистецтв «Лавра», а також кінотеатри «Алмаз», «Пролісок», «Промінь», «Салют», «Старт», «Факел», ім. Чапаєва.

Крім того, у найближчих планах влади підписати меморандум із представниками торговельних мереж Києва про співпрацю з міською владою в рамках проекту «Картка киянина». Таким чином, власники картки зможуть придбати весь асортимент товарів зі знижкою 3-5%, а на соціальні продукти отримати знижку до 30%.

За даними КМДА, наразі майже 60 тис. мешканців столиці отримали картку киянина, що дозволяє їм безкоштовно скористатися послугами метрополітену, отримувати знижку на придбання ліків у мережі комунальних аптек. Карткою киянина можна також скористатися як звичайною банківською, тож відпрацьовано механізм нарахування на неї матеріальної допомоги.

У 2014 році картка почне діяти в наземному транспорті як проїзний квиток. До кінця року долучитися до проекту та отримати картку зможуть ще близько 425 тис. осіб, насамперед, пільговики та пенсіонери з пенсією до 1500 грн. У подальших планах столичної влади – видати картку кожному киянину. За словами голови КМДА Олександра Попова, запроваджуючи картку киянина, влада поставила за завдання з її допомогою підтримати мешканців міста, надавши їм низку знижок та пільг.