У Києві двоє військових попалися на торгівлі амфетаміном

Наркоторговці продали амфетамін киянину за 2 тис. грн / Фото: sound228.ru

Прокуратурою Києва спільно з працівниками МВС затримано двох військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України, які займалися продажем амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, двоє військовослужбовців взводу охорони Внутрішніх військ МВС України у під’їзді будинку за 2 тис. грн продали киянину психотропну речовину. Правоохоронців було затримано. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.

Згідно з висновками експертизи, вилучена речовина містила 0,6 г чистого амфетаміну.

За клопотанням прокуратури Києва затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 93 тис. грн. За одного з правоохоронців внесено повну суму застави, інший перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом столичної прокуратури.