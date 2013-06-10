Міліція почала розслідування підпалу в Броварах машини ударівця

У результаті пожежі повністю згоріли два автомобілі / Фото: Youtube

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу трьох автомобілів у Броварах Київської області, серед яких був транспортний засіб голови місцевого осередку партії «УДАР» Романа Сімутіна.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, інцидент з автомобілями стався сьогодні вранці у дворі будинку, де проживає Сімутін.

Як зазначили у міліції, внаслідок пожежі, причини якої з’ясовуються, згоріли два автомобіля – «Міцубіші», який належить Сімутіну, і «Форд», який належить іншій людині, також вогнем пошкоджено автомобіль «Фольксваген».

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (навмисне пошкодження чужого майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять опитування людей, які могли стати свідками події.