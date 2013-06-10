Попов визнав, що зсуви спровокувала хаотична забудова Києва

Попов не уточнив конкретні адреси, де зсуви сталися через будівництва

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов не заперечує, що на окремих територіях столиці однією із причин зсувів стала хаотична та неконтрольована забудова, здійснювана у попередні роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова КМДА сказав журналістам.

Попов не уточнив конкретні адреси, проте зауважив: «У нас декілька зсувів відбувається саме там, де є приватна забудова, хаотична, свого часу не проконтрольована. Це відбулось у попередні роки, і це викликає серйозне занепокоєння».

Шукати винних, на його переконання, це гаяти час, оскільки влада міста повинна передусім зробити все, щоб не допустити будь-яких «людських проблем, жертв і таке інше, не допустити обвалу цих будинків».

«Хоча в нас є дуже масштабні території, де, на мою думку, це просто – не хочу на попередньою владу казати – але цього категорично не можна було б допускати. Категорично. Ми спровокували ситуацію, яка ще багато років буде нас доганяти», – наголосив голова КМДА.