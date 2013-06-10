Працівник Лук'янівського СІЗО за 500 гривень відпустив ув'язненого

15:21, 10 червня 2013
Київ
0

Втікача повернули назад

тюрьмаКолишній охоронець СІЗО постане перед судом

Прокуратура Шевченківського району Києва завершила досудове розслідування і передала до суду матеріали кримінального провадження щодо екс-працівника Лук’янівського СІЗО, який за 500 грн відпустив з-під варти ув’язненого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі райпрокуратури, встановлено, що у квітні поточного року молодший інспектор відділу режиму та охорони Київського СІЗО погодився на пропозицію одного з арештантів сприяти його втечі з-під варти. Під час реалізації плану охоронець дозволив ув’язненому безперешкодно вийти за межі режимної установи через транспортний шлюз і центральні ворота. За таку «послугу» посадовець СІЗО отримав 500 грн винагороди.

Втікачем виявився 20-річний житель Київської області, засуджений до 5 років позбавлення волі за грабіж, крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом. Менш ніж за добу його було затримано правоохоронцями.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним висновком направлені до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті. Колишньому охоронцю слідчого ізолятора інкримінують зловживання владою або службовим становищем.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter