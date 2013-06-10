Працівник Лук'янівського СІЗО за 500 гривень відпустив ув'язненого

Колишній охоронець СІЗО постане перед судом

Прокуратура Шевченківського району Києва завершила досудове розслідування і передала до суду матеріали кримінального провадження щодо екс-працівника Лук’янівського СІЗО, який за 500 грн відпустив з-під варти ув’язненого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі райпрокуратури, встановлено, що у квітні поточного року молодший інспектор відділу режиму та охорони Київського СІЗО погодився на пропозицію одного з арештантів сприяти його втечі з-під варти. Під час реалізації плану охоронець дозволив ув’язненому безперешкодно вийти за межі режимної установи через транспортний шлюз і центральні ворота. За таку «послугу» посадовець СІЗО отримав 500 грн винагороди.

Втікачем виявився 20-річний житель Київської області, засуджений до 5 років позбавлення волі за грабіж, крадіжку та незаконне заволодіння транспортним засобом. Менш ніж за добу його було затримано правоохоронцями.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним висновком направлені до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті. Колишньому охоронцю слідчого ізолятора інкримінують зловживання владою або службовим становищем.