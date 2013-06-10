У слідства ще немає остаточної версії причин катастрофи Як-52 під Києвом

У слідства немає на даний час остаточної версії причин авіакатастрофи літака Як-52, що сталася на аеродромі «Чайка» під Києвом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

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“На даний час у слідства немає основної версії щодо причин та обставин катастрофи літака, але розглядаються всі можливі версії”, - зазначили у прокуратурі, нагадавши, що за фактом авіакатастрофи порушено кримінальну справу, в рамках якої, серед інших версій, розглядається технічний стан літака, погодні умови, людський фактор тощо.

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 червня поблизу аеродрому "Чайка" зазнав аварії літак Як-52, який здійснював навчально-тренувальний політ у районі аеродрому.

Пілот-інструктор літака загинув на місці, іншого пілота з численними травмами у тяжкому стані було доставлено до однієї з лікарень Києва.