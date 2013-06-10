«Зелену» гілку київського метро планують подовжити до Виноградаря

Добудову станцій хочуть здійснити в найближчі два-три роки

У проекті нового Генерального плану Києва запланована в найближчі два-три роки добудова трьох станцій метро на Сирецько-Печерській лінії до проспекту Правди на Виноградарі.

Про це повідомив начальник комунальної корпорації «Інститут генерального плану Києва» Сергій Броневицький в інтерв'ю газеті «Коммерсант-Украина».

«Що стосується п'ятої, Вишгородсько-Дарницької гілки, то вона пройде від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу. Але це перспектива на період після 2025 року. Зараз Генплан передбачає активне будівництво четвертої лінії метро на Троєщину. Крім того, ми хочемо добудувати метро на Теремки з поворотом гілки на Теремки-2 з двох станцій», – сказав він.

Також Броневицький повідомив, що для вирішення проблеми транспортних заторів у столиці заплановано будівництво чотирьох тунелів. «Два з них – Північний і Південний – пройдуть під Дніпром. Північний простягнеться від Окружної дороги на Оболоні на Троєщину. Зараз ведеться обговорення, чи буде це тунельний або мостовий перехід», – додав він.

За його словами, «Південний тунель продовжить вулицю Заболотного і піде на Південні Позняки. Крім цього, заплановано тунельний перехід, що продовжує Подільський мостовий перехід від вулиці Фрунзе до вулиці Чорновола. Ще один тунель, який буде побудований, – це продовження нового залізничного моста з Наддніпрянського шосе на вулицю Саперно-Слобідську протяжністю 1,5 км».

Нагадаємо, за словами Броневицького, підготовка проекту Генплану Києва вже закінчена, і на найближчому засіданні містобудівної ради його обговорять архітектори, інженери, містобудівники, історики. Він зазначив, що після фінального обговорення проекту на містобудівній раді департамент містобудування та архітектури передасть документ на державну експертизу, яка триватиме близько трьох місяців.

«Вже у вересні-жовтні ми будемо готові подати його до Київради, до сесійної зали проект потрапить в кінці листопада – початку грудня. Крім того, ми плануємо подати його в Кабмін», – сказав Броневицький.