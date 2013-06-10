Боротьба зі зсувами може обійтися Києву в 100 мільйонів

За словами Попова, зсуви виникли через талу воду і дощі

На негайні роботи з ліквідації наслідків та зупинення подальшого процесу зсувів у Києві потрібно від 50 до 100 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов.

За його словами, статус надзвичайної ситуації присвоєно 11 територіям у місті, і зараз фахівці відпрацьовують, які роботи і де виконати першими.

«Дуже кошторисні ці роботи – від декількох мільйонів до 15-20 млн (з розрахунку на одну територію – УНІАН). По 10 зсувах ми зараз завершуємо розробляти проектну документацію, і після цього буде чітко зрозуміло, скільки коштів потрібно загалом. Але якщо ми 10 помножимо на 5, то це мінімум 50 млн грн. Максимум до 100 млн грн нам потрібно, щоб відреагувати негайно. Хоча я думаю, що треба набагато більше, якщо по-серйозному це робити», – сказав Попов.

Пояснюючи причини зсувів, голова КМДА зазначив: «Це результат талої води і дощів, які були. Але є й питання, які у Києві були завжди. Це, наприклад, пагорби Дніпра. Там ціла система комунікацій із протидії зсувам. Вона працює. Але ми підійшли до того етапу, що багато останніх років, не фінансуючи профілактичні заходи, ми отримали існуючу сьогодні загрозу зсувів».

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Попов заявив, що з бюджету Києва на протизсувні заходи було додатково виділено 10 млн грн.

11 квітня Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА визнала ситуацію на шести зсувонебезпечних територіях як надзвичайну місцевого рівня.

5 червня Попов на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА доручив профільним службам прискорити розробку програми протидії зсувонебезпечним процесам і сказав, що Київ наполягатиме на допомозі з державного бюджету.

Того ж дня стало відомо, що кількість територій із зазначеним статусом зросла до 10. У тому числі одна територія його отримала за рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – це схили Дніпра від Володимирської гірки до Ландшафтного парку на Печерську, в тому числі на території Києво-Печерської Лаври.