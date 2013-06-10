Київська влада хоче обмежити новобудови в центрі 16 поверхами

Для кожного кварталу центру міста встановлять максимальну поверховість будівель / Фото: archunion.com.ua

Проектом нового Генерального плану столиці передбачено обмеження щодо висотності в центрі Києва до 16 поверхів.

Про це повідомив начальник комунальної корпорації «Інститут генерального плану Києва» Сергій Броневицький в інтерв'ю газеті «Коммерсант-Украина».

Зокрема, зазначив він, «у буферних зонах історико-архітектурних заповідників «Києво-Печерська лавра» і «Софія Київська» заборонено будь-яке нове будівництво. Крапка. Проте ми не говоримо про те, що в центрі взагалі нічого не можна буде будувати. Ми передбачили обмеження з висотності у центрі Києва до 16 поверхів».

За словами Броневицького, вже завершено підготовку проекту Генплану Києва, і на найближчому засіданні містобудівної ради його обговорять архітектори, інженери, містобудівники, історики. Він відзначив, що після фінального обговорення проекту на містобудівній раді департамент містобудування і архітектури передасть документ на державну експертизу, яка триватиме близько трьох місяців.

«Вже у вересні-жовтні ми будемо готові подати його до Київради, до сесійного залу проект потрапить наприкінці листопада – початку грудня. Крім того, ми плануємо подати його до Кабміну», – сказав Броневицький.

Начальник комунальної корпорації «Інститут генерального плану Києва» повідомив, що цього року «ми вже починаємо розробку зонінгу центральної частини міста – цей документ встановить максимальну поверховість для кожного конкретного кварталу, наприклад, на Подолі в певних місцях можна буде будувати тільки до п'яти поверхів». «Але якщо ми говоримо про бульвар Лесі Українки, то там причин обмежуватися п'ятьма поверхами немає. Після громадських слухань ми плануємо винести зонінг центру міста на затвердження Київради», – сказав він.