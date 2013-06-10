Цушко назвав причину пожежі в будівлі Антимонопольного комітету

Ймовірна причина загоряння – коротке замикання / Фото: kyiv.mns.gov.ua

Попередньою причиною пожежі, що сталася вранці 9 червня в будівлі Антимонопольного комітету України, є коротке замикання.

Про це повідомив голова АМКУ Василь Цушко, передає «5 канал».

За його словами, найімовірніше, коротке замикання сталося в технічному приміщенні.

Жертв і постраждалих в результаті НП немає, так як в приміщенні нікого не було.

Як раніше повідомляв УНІАН, інформація про задимлення в будівлі Антимонопольного комітету по вул. Урицького, 45 надійшла рятувальникам о 10.27.

На місце події за підвищеним номером виклику було негайно направлено більше 40 пожежників і 12 одиниць техніки.

Пожежа виникла в одному з кабінетів на 5-му поверсі. Горіло офісне обладнання.

У 11.05 пожежу було локалізовано, о 11.15 – ліквідовано.