Столична ДАІ за добу спіймала на перевищенні швидкості 333 водія

Перевищення швидкості залишається одним з найбільш розповсюджених порушень

За 9 червня співробітниками столичної ДАІ виявлено 634 порушення Правил дорожнього руху.

Одним з найбільш розповсюджених порушень залишається перевищення швидкості – 333 відхилення від правил, повідомляє прес-служба управління ДАІ Києва.

За невиконання вимог дорожніх знаків та розмітки до відповідальності притягнуто 41 водія, без необхідних документів керували автіками – 14, порушення правил проїзду перехресть – 8. За керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння затримано 43 водіїв. Крім того виявлено 32 пішоходів-порушників.

За добу в столиці було зареєстровано 9 ДТП, в яких 14 осіб отримали травми (серед потерпілих – 3 дитини). 9 червня у Голосіївському та Дарницькому районах на пішохідних переходах внаслідок наїзду травмовано двоє дітей.

Столична Державтоінспекція звертається до водіїв із проханням бути уважними при проїзді пішохідних переходів і в місцях можливої появи дітей. Необхідно заздалегідь знижувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», зупинятися і пропускати дітей, які переходять дорогу.

Крім того, працівниками полку ДПС ДАІ виявлено та затримано 7 автомобілів, що знаходились у розшуку. Всі затримані доставлені до райуправлінь міліції.