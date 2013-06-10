Михайло Костюк був головою Львівської обласної держадміністрації

Голова КМДА Олександр Попов представив свого нового заступника Михайла Костюка сьогодні під час розширеного засідання Колегії Київміськдержадміністрації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, розпорядження про призначення Костюка 6 червня підписала заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега.

*** Михайло Костюк народився 22 листопада 1961 року у с. Кобилець Івано-Франківської області.

У 1983 році закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту. Кандидат технічних наук.

З 1983 до 2000 року працював на Львівській залізниці, де обіймав різні посади – від бригадира Львівської дистанції колії до начальника госпрозрахункової служби колії Львівської залізниці.

У 2000-2005 роках працював начальником Головного управління колійного господарства Укрзалізниці, начальником Департаменту капітальних вкладень та внутрішніх інвестицій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

З 2006 до 2008 був радником першого заступника міністра транспорту та зв’язку України.

З 2008 до 2011 обіймав посаду генерального директора «Укрзалізниці».

З 2011 до 2013 року був головою Львівської обласної державної адміністрації.