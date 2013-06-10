Суд повернув Києву земельну ділянку вартістю 900 тисяч

Земділянка розташована біля парку Орлятко / Фото: wikimapia.org

Господарський суд задовольнив позов прокуратури Солом'янського району Києва та зобов'язав товариство повернути до комунальної власності 0,14 га землі у Солом'янському районі вартістю майже 900 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Солом’янського району Києва, прокурорською перевіркою встановлено, що у 2008 році між Київрадою та приватним підприємством був укладений договір оренди земельної ділянки площею 0,14 га для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-офісного центру з підземним паркінгом на вулиці Гарматній, 35/2 поблизу парку Орлятко, що у Солом'янському районі. Однак, за висновками Департаменту земельних ресурсів КМДА, орендована ділянка досі не використовується за цільовим призначенням, будь-які будівельні роботи на ній не проводяться. Крім того, товариство вже рік не сплачує орендну плату за користування землею.

За рішенням суду, договір оренди землі на вулиці Гарматній, 35/2 розірвано та товариство зобов'язано повернути ділянку київській громаді.