На згадку про шведських фанів у Києві з’явилася паркова скульптура

Проект Федора Баландіна і Костянтина Скритуцького / Фото: dynamo.kiev.uа

У Києві на Трухановому острові біля Пішохідного мосту, на місці, де влітку 2012 року розташовувався фан-кемпінг, з’явилася паркова скульптура на згадку про шведських футбольних вболівальників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у церемонії відкриття монументу взяв участь голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Для всієї України літо 2012 року проходило під знаком Єврочемпіонату з футболу. Для Києва це був особливий період – саме столична фан-зона зібрала рекордну кількість відвідувачів, а наметове містечко на Трухановому острові було зареєстроване у Книзі рекордів Гіннеса як найбільший у світі кемпінг шведських футбольних уболівальників», - нагадав міський голова.

За його спогадами, у місті панувала неперевершена атмосфера спортивного свята, активними учасниками якого були прихильники футболу із Королівства Швеція.

«Та після закінчення Чемпіонату Європи дружні відносини між українською і шведською стороною не припинились. Сьогодні вони втілюються у спільному мистецькому проекті – українсько-шведському фестивалі «Rock’n’Sich», у перший день якого, на згадку про шведських фанів, ми відкрили пам’ятний знак на честь шведських уболівальників», – повідомив Попов.

Як зазначили у прес-службі, за ініціативою голови КМДА, Департаментом містобудування та архітектури було організовано та проведено відкритий конкурс. Серед 18 проектів-фіналістів авторитетне журі обрало проект молодих київських авторів Федора Баландіна та Костянтина Скритуцького, який представляє собою стилізовані цифри «1» та «2» на постаменті у вигляді футбольного м’яча. На думку автора, число «12» символізує не тільки рік проведення чемпіонату, а й усіх вболівальників, адже часто їх називають «дванадцятим гравцем».