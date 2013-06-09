У катастрофі Як-52 під Києвом постраждав заступник голови міграційної служби (відео)

Шейбут був на борту літака як учень

На борту літака Як-52, який розбився поряд з аеродромом "Чайка" під Києвом 8 червня, перебував 60-річний перший заступник голови Державної міграційної служби Віктор Шейбут, передає ТСН з посиланням на свої джерела.

Постраждалого прооперували. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий.

За даними телеканалу, Шейбут був на борту літака як учень.

Як повідомлялося, вранці 8 червня поблизу аеродрому "Чайка" зазнав аварії літак Як-52, який здійснював навчально-тренувальний політ у районі аеродрому. Пілот-інструктор загинув.