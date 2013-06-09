У столиці пройде фестиваль вогню

У столиці 14-15 червня відбудеться фестиваль вогню Kyiv Fire Fest.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, 14 червня на Русанівській набережній на киян та гостей столиці чекатимуть вогняні інсталяції та шоу на воді.

15 червня на Співочому полі Печерського ландшафтного парку для гостей свята організують майстер-класи, виступи колективів та ярмарок реквізиту. Там же пройде гала-шоу, в рамках якого артисти з Франції, Швейцарії, Болгарії, Бельгії, Угорщини та країн СНД здивують феєричними виставами з вогнем. Справжнім сюрпризом стане виступ артиста з Німеччини – Генрі Хота, зазначається в повідомленні.