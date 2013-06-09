У Києві горів Антимонопольний комітет України

Горів Антимонопольний комітет України

У Києві горіло приміщення Антимонопольного комітету України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про задимлення в будівлі АМК на вул. Урицького, 45, надійшла до рятувальників о 10.27.

На місце події за підвищеним номером виклику були негайно направлені більше 40 пожежників та 12 одиниць техніки.

Пожежа виникла в одному з кабінетів на 5-му поверсі. Горіло офісне обладнання.

Об 11.05 пожежа була локалізована, об 11.15 - ліквідована .

Причина займання та завдані збитки наразі з'ясовуються.