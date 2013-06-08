Сьогодні у Києві - грози і шквали
13:48, 08 червня 2013Київ
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У Києві й області сьогодні очікуються гроза і шквали.
У Києві й області сьогодні очікуються шквали до 15-20 м/с – гідрометцентр
Про це повідомляє гідрометцентр на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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«Найближчої години і із збереженням до кінця дня 8 червня на території Києва і Київської області очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с», - наголошується в повідомленні.
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