За кілька днів на Київ чекають потужні зливи - можливі зсуви (відео)

Про це повідомляє ТСН.

Із неділі столичні рятувальники перейдуть на посилений варіант несення служби, а у мерії працюватиме оперативний штаб з ліквідації ймовірних наслідків негоди. Адже найближчими днями Дніпровським пагорбам загрожують масштабні зсуви, а місту - масові підтоплення.

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За останні 40 років спостережень нинішні столичні схили - найнебезпечніші. Усе через занадто сніжну зиму та дощову весну, пояснюють експерти. Вологий та важкий ґрунт сповзає, забираючи із собою зведені на ньому будівлі.

У п'яти районах столиці нарахували десять найнебезпечніших пагорбів. До них також додали і дніпровські схили від Володимирської гірки до Ландшафтного парку Печерська.