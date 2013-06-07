На Окружній дорозі в Києві згоріла вантажівка

Кабіна автомобіля вигоріла повністю

У Києві, на Окружній дорозі, згоріла велика вантажівка.

Як передає з місця події кореспондент УНІАН, раптове загоряння вантажівки сталося близько 18-ї години на відстані 120 метрів від зупинки громадського транспорту по вул. Верховинна.

Дві пожежні машини, які прибули на місце події, загасили полум’я, втім кабіна автомобіля вигоріла повністю і частково вогонь пошкодив тент, натягнутий на півпричеп, завантажений металевими трубами.

На даний час рух транспорту на смузі, де стоїть вантажівка, паралізовано, у протилежному напрямку – ускладнено.