На Окружній дорозі в Києві згоріла вантажівка
18:49, 07 червня 2013Київ
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Пожежники загасили полум'я
Кабіна автомобіля вигоріла повністю
У Києві, на Окружній дорозі, згоріла велика вантажівка.
Як передає з місця події кореспондент УНІАН, раптове загоряння вантажівки сталося близько 18-ї години на відстані 120 метрів від зупинки громадського транспорту по вул. Верховинна.
Дві пожежні машини, які прибули на місце події, загасили полум’я, втім кабіна автомобіля вигоріла повністю і частково вогонь пошкодив тент, натягнутий на півпричеп, завантажений металевими трубами.
На даний час рух транспорту на смузі, де стоїть вантажівка, паралізовано, у протилежному напрямку – ускладнено.
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