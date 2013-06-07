«Київенерго» обіцяє повернути гарячу воду мешканцям 5 районів

Гаряче водопостачання обіцяють відновити протягом доби / Фото: gazeta.a42.ru

Компанія «Київгаз» 7 червня відновила газопостачання шести котельним енергогенеруючої компанії «Київенерго», повідомили УНІАН у прес-службі «Київенерго».

Згідно з повідомленням, постачання природного газу відновилося о 17.00. Таким чином, протягом доби поступово буде відновлено постачання теплоносія необхідної температури споживачам міста.

Причиною обмеження газопостачання, згідно з повідомленням «Київенерго», була заборгованість держбюджету перед «Київенерго» з компенсації різниці між встановленими тарифами на теплову енергію для потреб населення і собівартістю її виробництва, включаючи розрахунки за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України».

Як наголошувалося, без гарячого водопостачання залишилися 872 споживачі, серед них 628 житлових будинків, 32 дитячі установи, 42 школи, 27 лікувальних закладів, 137 інших споживачів.

На 1 червня 2013 року борг «Київенерго» перед «Київгазом» за газ, що використовується для потреб населення, становить 1,3 млрд грн, а заборгованість бюджету з різниці в тарифах перед «Київенерго» – 1,1 млрд грн.

«Компанія зможе погасити борг лише після отримання з бюджету передбаченої компенсації. Крім того, на 1 червня 2013 року загальна дебіторська заборгованість споживачів за теплову енергію становить 1,8 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 3 червня «Київгаз» обмежив газопостачання шести котельних «Київенерго». Внаслідок цього відсутнє гаряче водопостачання у споживачів частини Святошинського, Дарницького, Шевченківського, Оболонського і Голосіївського районів столиці. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.