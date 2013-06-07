Директор столичної фірми вкрав металу на 4 мільйони

Посадовцю загрожує від 7 до 12 років в'язниці

Прокуратура Дарницького району Києва затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно директора однієї зі столичних компаній, котрий, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів майном трьох підприємств на суму майже 4 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дарницького району міста Києва, упродовж 2011-2012 років директор ТОВ «Дарницький металоцентр» уклав договори з трьома металотрейдерами щодо надання послуг зі зберігання металевих виробів на території складських приміщень підприємства.

Однак у подальшому посадовець разом з двома спільниками реалізував товар, який мав зберігати, іншим підприємствам.

Наразі співучасники злочину оголошені у розшук, а директору повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

За вчинення злочину чоловіку загрожує від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.