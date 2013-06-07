У Броварах свободівці вийшли на акцію проти «політичного терору»

Представники «Свободи» звинувачують міліцію у масових репресіях / Фото: pravo-znaty.org.ua

У місті Бровари (Київська область), біля районного відділку міліції, відбувається акція «Геть політичний терор!», яку ініціювала Київська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода», повідомили УНІАН у прес-службі політичної сили.

Як зазначили у прес-службі, учасники акції обуренні масовими репресіями з боку правоохоронців, «які діють в інтересах влади, та готові вжити найрадикальних дій, аби нарешті припинити свавілля Партії регіонів». Виступаючи перед учасниками акції, народний депутат від фракції ВО «Свобода» Ігор Швайка наголосив, що керівник Броварського районного відділку міліції служить окупаційному режиму, замість того, аби захищати інтереси громадян.

Зараз народні депутати від ВО «Свобода» перебувають у приміщенні Броварського міськрайонного суду, де розпочато засідання у справі голови Броварської районної організації ВО «Свобода» Олега Шевчука, якого намагаються посадити під домашній арешт.

У «Свободі» нагадують, що 25 травня 2013 року в Броварах було скоєно напад на учасників мирної толоки проти розбазарювання комунальної землі в міському парку «Перемога». Броварська районна організація ВО «Свобода», що виступила співорганізатором заходу, повідомила про масове побиття людей. Було затримано двох активістів «Свободи» та одного нападника. Після того, як 30 травня було присуджено адміністративний штраф захисникам броварського міського парку – свободівцям Руслану Ткаченку та Миколі Смірнову, міліціонери звинувачують уже ширше коло учасників акції, інкримінуючи вже «хуліганство, вчинене групою осіб». 5 червня «свободівців» було засуджено на 1 місяць домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня у Броварах під час суботника у парку «Перемога» побили журналіста, а двох активістів відвезли до райвідділку міліції.

«Всі ми прийшли у цей парк не ламати і не трощити паркан, а для того, щоб його демонтувати, оскільки він незаконно встановлений приватним підприємством «Феско», яке належить Сергію Федоренку – особистому масажисту Миколи Азарова», – заявив народний депутат від «УДАРу» Павло Різаненко.

Водночас, в управлінні МВС Київської області повідомили, що 25 травня правопорядок у парку «Перемога» у Броварах під час проведення суботника міліція забезпечувала на підставі листа від Броварської міськради.

На підставі листа представники органів внутрішніх справ підготували необхідні заходи щодо підтримання громадського порядку, додали в управлінні.

«Акція розпочалася о 12:00, але замість проведення заявленого суботника громадяни проводили мітинг на знак незгоди щодо законності видачі земельної ділянки у парку», – заявили в міліції.

При цьому в МВС підкреслили, що відповідно до рішень Броварського районного та Київського Апеляційного адміністративного судів земельна ділянка виділена на законних підставах для будівництва реабілітаційного медичного закладу, у якому планується надання безкоштовної допомоги мешканцям міста.

«Незважаючи на попередження працівників міліції, учасники акції закликали громадян зруйнувати огорожу та вступили у конфлікт з правоохоронцями», – зазначили в обласному главку.

Під час бійок з активістами підполковник міліції P.A.Хартанович – заступник начальника міськвідділу внутрішніх справ – отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забиття м'яких тканин голови, йдеться у повідомленні.

«Правоохоронці затримали та доставили до Броварського міськвідділу міліції двох активних учасників конфлікту. Подія зареєстрована в Єдиному обліку досудових розслідувань. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального впровадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу «Хуліганство», – зазначили в міліції.