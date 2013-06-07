Машиномісце в Москві коштує дорожче чотирикімнатної квартири в Києві

Вартість паркувального місця в елітних будинках в центрі Москви перевищила 281 тис. дол.

Найдорожчі паркувальні місця Москви розташовуються в елітних будинках, побудованих у центрі міста на початку 2000-х років, а їх вартість перевищує 281 тисячу доларів.

Про це йдеться в огляді холдингу «МИЭЛЬ», повідомляє Lenta.ru.

Раніше експерти компанії повідомляли, що, маючи таку суму, в Москві можна придбати навіть чотирикімнатну квартиру. Так, вартість найбільш дешевого чотирикімнатного об'єкта на вторинному ринку житла в даний час складає майже 244 тисячі доларів. Квартира площею 67 квадратних метрів розташована на восьмому поверсі панельного дев'ятиповерхового будинку.

Варто відзначити, що вартість паркувального місця в центрі Москви перевищує і ціни на квартири в Києві. Так, наприклад, чотирикімнатна квартира площею 130 кв. м на проспекті Бажана в Дарницькому районі Києва коштує 248 тисяч доларів.

Як відзначають в «МИЭЛЬ», висока вартість паркувальних місць в елітних житлових комплексах 2000-х років будівництва пояснюється малим числом машиномісць. Найбільш дорогими є «сімейні» місця, розташовані на верхньому рівні підземного паркінгу біля ліфта або виїзду. У столичних новобудовах Центрального адміністративного округу ціни на паркувальне місце коливаються від 112,5 тисяч до 203 тисяч доларів.

У новобудовах економ- і комфорт-класу за машиномісце зараз просять в середньому 30,3 тисячі доларів, а розкид цін становить від 6,25 тисяч до 47 тисяч доларів. У комплексах бізнес-класу за можливість припаркуватися в гаражі доведеться заплатити від 25 тисяч до 156 тисяч доларів.

В кінці 2011 року в компанії Contact Real Estate повідомляли, що суми, вирученої від продажу найдорожчого машиномісця в ЦАО, вистачить на покупку вторинної трикімнатної квартири.