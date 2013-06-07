У КМДА розповіли, як будуть проводити протизсувні роботи

Зсуви грунту зафіксовані на багатьох ділянках Дніпровських схилів

«За останні 40 років спостережень за зсувонебезпечними територіями Києва найбільш небезпечні явища відбуваються саме зараз. Найбільші побоювання викликає центральна частина міста», - заявив головний геолог спецуправління протизсувних підземних робіт Василь Боковий на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося в п'ятницю.

За словами директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Новицького, вісім ділянок на схилах Дніпра викликали побоювання вже давно. Приміром, біля Аскольдової могили в минулому році стався зсув грунту на площі 700 кв. м, біля Зеленого театру - на площі 4000 кв. м. Спостерігалися зрушення грунту на Парковій дорозі, біля Музею води, «Моста закоханих» та в інших місцях схилів. Укріплювальні роботи на цих ділянках були включені в програму соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік, але не профінансовані Кабміном.

Нинішньої весни рухи грунту були зафіксовані на ряді інших ділянок. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки дійшла висновку, що на сьогоднішній день є всі підстави для того, щоб оголосити в Києві «надзвичайну ситуацію природного характеру» місцевого рівня. Такий статус, на переконання голови Київської міськдержадміністрації Олександра Попова, дає міській владі всі підстави вимагати від Кабміну гроші на негайне проведення протизсувних робіт.

Олександр Попов доручив профільним підрозділам КМДА та комунальним підприємствам негайно підготувати проектну документацію щодо зміцнення знову виявлених ділянок, сповзаючих у Дніпро. А на ділянках, по яких документація вже затверджена, негайно почати укріплювальні роботи.

Відповідальним за організацію і проведення укріплювальних робіт Попов призначив свого першого заступника Анатолія Голубченка. «Він досвідчений менеджер і організатор. Упевнений, впорається», - зазначив Попов.

Сам глава КМДА впритул займеться переговорами з урядом щодо фінансування протизсувних робіт у центрі Києва та інших районах міста. Столичний градоначальник, за його словами, має намір боротися за інтереси Києва до перемоги.