Надзвичайні ситуації через зсуви оголошено на 11 схилах Києва (список)

Попов доручив негайно розпочати протизсувні роботи / Фото: прес-служба КМДА

Зсуви ґрунту, які сталися на одинадцятьох схилах столиці, визначені надзвичайними ситуаціями регіонального рівня.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, таке рішення сьогодні ухвалено на засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Надання відповідного статусу цим територіям дозволяє міській владі звернутися до Кабінету міністрів України щодо додаткового фінансування на проведення аварійно-відновлювальних робіт на схилах. Адже ситуація із зсувами створює потенційну загрозу об’єктам економіки та життєдіяльності міста.

Так, до переліку ділянок із статусом надзвичайної ситуації регіонального рівня увійшли території: біля озера Глинка поблизу пров. Філатова і бульв. Дружби Народів у Печерському районі; на вул. Академіка Кащенка, 154 (Мишоловська балка) в Голосіївському районі; біля садиб на вул. Адмірала Ушакова, 26, 24, 22 (Мишоловська балка) в Голосіївському районі, поблизу Фролівської гори в Подільському районі, біля Батиєвої гори на розі вулиць Локомотивної та Краснодонської в Солом’янському районі, на розі вулиць Провідницької та Радісної (Солом’янський район), в Учбовому провулку, 7 в Голосіївському районі, поблизу Петрівського яру між територіями ГБК «Вільний» (вул. Кудрявська, 39) та ГБК «Сигнал» (вул. Петрівська, 32-34) в Шевченківському районі, на території Олександрівської клінічної лікарні, в районі Совських ставків на вул. Радченка, що на Солом’янці. Також зазначений статус отримали окремі ділянки схилів Дніпра від Володимирської гірки до Печерського ландшафтного парку. Для ліквідації наслідків цих зсувів необхідні фінансові ресурси в обсягах, які перевищують можливості бюджету Києва, тож місту необхідна допомога держави, аби попередити подальші руйнування схилів, зазначили у прес-службі КМДА.

Крім того, голова Київської міськадміністрації Олександр Попов доручив негайно розпочати протизсувні роботи на аварійних об’єктах, на які вже розроблена та затверджена проектно-кошторисна документація.

Він також звернув особливу увагу відповідальних осіб на пріоритетність здійснення протизсувних робіт на територіях, де пролягають автомобільні шляхи та розміщені заклади охорони здоров’я.