У Києві за добу сталося 13 пожеж

Рятувальна служба просить киян бути обачними / Фото: «Магнолія-ТВ»

За добу в столиці виникло 13 пожеж, 2 з них – підгорала їжа через недбалість мешканців осель.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, перший випадок трапився 6 червня о 03:01 у Дніпровському районі по вул. Жмаченка, 18. Рятувальники гасили пожежу в квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку. О 03:27 загоряння було ліквідоване.

Того ж дня о 15:40 святошинські рятувальники ліквідували підгоряння їжі в одній з квартир 16-поверхового житлового будинку по проспекту Перемоги, 125 шляхом відключення газової плити.

Головне управління ДСНС України у м. Києві просить киян бути вкрай обережними у поводженні з вогнем, завжди перевіряти, чи вимкнуті газові або електричні плити після приготування їжі.