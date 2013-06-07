У Києві через ремонт доріг обмежено рух

На проспекті Перемоги рух обмежено на ділянці від Великої Кільцевої дороги до вулиці Івана Крамського

Столична Державтоінспекція звертає увагу водіїв на те, що наразі тривають ремонтні роботи по реконструкції проспекту Перемоги, тому на ділянці від Великої Кільцевої дороги до вулиці Івана Крамського (Святошинський район) з 7 червня частково обмежено рух транспортних засобів.

У Києві на ділянці від Великої Кільцевої дороги до вулиці Івана Крамського (Святошинський район) з 7 червня частково обмежено рух транспортних засобів у зв’язку з реконструкцією дороги на проспекті Перемоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ м. Києва.

Також в УДАІ нагадали, що у зв'язку з проведенням поточного ремонту автодороги М-05 Київ-Одеса з 3 червня У Голосіївському районі діють обмеження в русі по проспекту Глушкова, на ділянці від Одеської площі до АЗС «ТНК» в обох напрямках (в межах адміністративної території міста).