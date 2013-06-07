Фахівці просять підготувати київське метро до евакуації пасажирів

Після пожежі у московському метро було здійснено перевірку київської підземки

Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві Андрій Куценко наголосив на необхідності забезпечити столичний метрополітен всім необхідним для термінової евакуації пасажирів у разі виникнення такої потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, з проханням вирішити це питання Куценко звернувся до голови КМДА Олександра Попова сьогодні під час засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він нагадав, що у московському метрополітені нещодавно сталася надзвичайна ситуація: у перегоні тунелю загорівся силовий кабель, поїзди зупинили рух у час пік. За словами Куценка, з двох станцій метро було евакуйовано близько 5 тис. пасажирів. Куценко звернув увагу, що, за даними МНС Росії, по медичну допомогою звернулись 76 осіб, з яких 16 було госпіталізовано, але загибелі людей запобігли.

«Я хочу наголосити на специфіці Київського метрополітену. У нас 22 станції глибокого залягання, де дуже велика відстань від нульової відмітки до шляхів, до платформ. Питання щодо захисних кисневих протигазів, у яких термін дії до трьох годин, досі не вирішено. Це, в разі виникнення надзвичайних ситуацій на платформі станції глибокого закладення, практично унеможливлює евакуацію нашими співробітниками тих людей, які на ній знаходяться. Ще раз хотів би звернутися до вас, Олександр Павлович, щоб це питання було вирішено», – сказав Куценко.

Також він наголосив на необхідності проведення в Київському метрополітені ревізії всіх інженерних мереж.

«Щоб таких випадків, як в Москві, в Києві не виникло. Тому що евакуація людей з цих місць буде дуже складною», – наголосив Куценко.

Попов доручив начальнику Київського метрополітену протягом тижня підготувати «комплексне бачення озвученої проблеми».