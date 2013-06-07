У «Борисполі» прикордонники зловили 11 нелегалів з Китаю

Нелегали приїхали в Україну на заробітки

В аеропорту «Бориспіль» 6 червня під час оформлення пасажирів, які прибули з Москви, прикордонники зупинили 11 громадян Китаю.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, жителі Піднебесної повідомили, що прямують в Україну на запрошення державних підприємств. Проте, під час проведення прикордонного контролю вартові кордону встановили, що запрошень на в’їзд до країни зазначені організації громадянам Китаю не надавали. Врешті, самі китайці зізналися, що прибули з метою працевлаштування на території України.

Наразі нелегальних мігрантів повернуто зворотнім рейсом до країни вильоту.