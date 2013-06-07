Схили Дніпра в Києві через зсув оголошено зоною надзвичайної ситуації

Зсуви виявлені біля Аскольдової могили, Музею води, Моста закоханих, Маріїнського палацу, оглядового майданчика поблизу Арки Дружби народів / Фото: censor.net.ua

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міськдержадміністрації через зсуви грунтів оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня на території схилів Дніпра від Володимирської гірки до Ландшафтного парку на Печерську, в тому числі на території Києво-Печерської Лаври.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії після заслуховування доповідей директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Новицького та голови Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Сергія Рюмшина.

За інформацією Новицького, на Дніпровських схилах на сьогоднішній день виявлено сім ділянок, де сталися значні зсуви грунту, ці процеси можуть продовжуватись, якщо не розпочати термінових заходів з укріплення схилів. Зокрема, такі місця виявлено біля Аскольдової могили, Музею води, неподалік від Мосту закоханих, біля оглядового майданчика поблизу Арки Дружби народів, біля Маріїнського палацу. При цьому він наголосив на необхідності вжиття термінових заходів.

Своєю чергою Рюмшин попросив голову КМДА Олександра Попова доручити керівництву комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (СУПР) негайно розпочати протизсувні роботи на цій території.

Також він звернув увагу, що необхідно провести відповідні роботи й в інших десяти місцях, де раніше через зсуви було визначено ситуацію як надзвичайну: між садибами 22, 24, 26 по вул. Адмірала Ушакова; по вул. Квітки-Основ'яненка, 14; по вул. Академіка Кащенка, 154; в Учбовому провулку, 7; по вул. Локомотивній; на розі вул. Провідницької та Радісної; на схилі біля озера Глінка; на схилі Фролівської гори; на території Олександрівської лікарні та на схилі по вул. Петрівська, 34.

Рюмшин наголосив на необхідності прискорити процес направлення звернення до Кабінету міністрів України з проханням виділити відповідне фінансування для Києва, оскільки для укріплень схилів потрібні кошти, які перевищують можливості місцевого бюджету.

«Ми точно доб'ємось, щоб в нас було відповідне фінансування. Я доповім ситуацію прем'єр-міністру. Він знає, ми про це вже не перший раз говоримо, бо є проблема така. Я думаю, що ми будемо мати підтримку уряду, але за це треба поборотись», – сказав Попов.

Але при цьому він також зазначив, що треба звернути увагу і на бюджет міста: «Він непростий і складний, але деякі зміни ми можемо внести і дійсно почати негайно реагувати на ті об'єкти, які сьогодні можуть заважати нам забезпечувати життєдіяльність міста».

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Попов заявив, що з бюджету Києва на протизсувні заходи було додатково виділено 10 млн грн.

11 квітня Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА визнала ситуацію на шести зсувонебезпечних територіях як надзвичайну місцевого рівня.