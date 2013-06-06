«Київводоканал» попереджає про промивку труб на Оболоні

Киянам не рекомендують користуватися водою з-під крана в цей час / Фото: odintsovo.info

В Оболонському районі Київа з 23.00 6 червня до 6.00 7 червня «Київводоканал» здійснить промивання водопроводу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, профілактичними роботами буде охоплено частину району, а саме мережі на вулицях: Маршала Малиновського, Лайоша Гавро, Приозерній, Маршала Тимошенка (№ 2-18) та просп. Героїв Сталінграду (№ 2-26).

Роботи здійснюватимуть після опівночі, аби не створювати незручностей мешканцям будинків. Упродовж цього часу «Київводоканал» не рекомендує використовувати воду з крану як питну чи для приготування їжі без попереднього кип’ятіння. Після завершення профілактичних заходів перед використанням води з крану абонентам необхідно спустити її впродовж 15 хв.