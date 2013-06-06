Ще один столичний пляж отримав санітарний паспорт

Киянам дозволили купатися на пляжах «Дитячий», «Золотий», «Веселка», «Чорторий» та «Венеція»

На сьогодні у Києві комунальне підприємство «Плесо» отримало п’ять паспортів готовності на міські пляжі «Дитячий», «Золотий», «Райдуга», «Чорторий» та «Венеція».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на КП «Плесо».

На підприємстві інформують, що ще п’ять пляжів, зокрема, «Вербний», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Тельбін» і «Центральний» повністю відповідають усім стандартам і вимогам, але через невідповідність санітарним нормам якості поверхневих вод водойм, паспорти пляжів органами Держсанепідслужби поки не підписуються.

Крім того, пляж «Пуща-Водиця» (в Оболонському районі) планується відкрити пізніше, коли вирішиться питання забезпечення пляжу питною водою.

Всього до літнього оздоровчого сезону 2013 року фахівці комунального підприємства «Плесо» підготували 11 міських пляжів із відповідними паспортами на кожний із них.