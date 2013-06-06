У Київській області іноземці торгували папером для фальшивих доларів

При продажу паперу іноземці підміняли справжні гроші фальшивими

У Київській області викрито двох іноземців, які пропонували підприємцям купувати папір для виробництва фальшивих доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, встановлено, що шахраї призначали українським бізнесменам ділові зустрічі, видаючи себе за підприємців з однієї із країн Африки. Під час переговорів іноземці пропонували підприємцям фінансову допомогу для розвитку бізнесу. Зловмисники демонстрували нарізаний за розміром доларової банкноти папір, запевняючи, що це напівфабрикати купюр, які нібито надає одна з високорозвинутих країн світу. Під час обробки прообразу банкноти відповідними хімреактивами і накладання на нього справжньої купюри напівфабрикат перетвориться на валюту з аналогічним номіналом. Тобто якщо покласти 100-доларову купюру на заготовку, то після певних маніпуляцій матимете 200 доларів, запевняли ділки.

Вартість мінімальної партії напівфабрикатів, яку пропонували шахраї, становила 50 тисяч доларів. У результаті хімічної обробки сума напівфабрикатів мала подвоїтися. При цьому ділки від кінцевої суми мали отримати 65%. Під час так званого «перетворення» іноземці здійснювали підміну коштів: забирали справжні гроші підприємців та зникали з місця злочину. Жертвам залишались фальшиві купюри.

Правоохоронці затримали зловмисників, коли ті намагалися заволодіти 50 тисячами доларів, що належали громадянину України.

Під час огляду місця події у зловмисників було вилучено хімічні реактиви, декілька пачок псевдогрошей та підготовлені для підміни сувенірні купюри.

За матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області слідчим відділом Голосіївського районного управління міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.