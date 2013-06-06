У Києві пройде фотовиставка, присвячена Євро-2012

На виставці представлять роботи польських та українських фотографів / Фото: «Газета киевская»

13-30 червня у Музеї історії Києва працюватиме польсько-українська фотовиставка «ЄВРО: дві країни – одна історія».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, на виставці представлять знімки чотирьох визнаних фотокореспондентів з Польщі та України: Маріуша Форецького, Адама Нуркевича, Костянтина Чернічкіна, Михайла Чернічкіна.

Відвідувачі побачать як фотографії матчів, що відбувалися у польських та українських містах, так і життя міст, що приймали чемпіонат.