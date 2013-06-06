Попов розпорядився перевірити електропроводку столичних МАФів

Керівник Києва Олександр Попов розпорядився обстежити стан підключення до електричних мереж об'єктів виїзної торгівлі та малих архітектурних форм на території Києва. За інформацією джерела в КМДА, відповідне розпорядження голови Київміськдержадміністрації підготовлено за підсумками засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, що відбулося в середу, 5 червня. Відповідальним за виконання розпорядження призначений перший заступник голови адміністрації Анатолій Голубченко.

Київміськсвітло, Київенерго, КП «Київблагоустрій» спільно з Головним управлінням державної служби надзвичайних ситуацій обстежують підключення до енергомереж як стаціонарних кіосків, так і об'єктів виїзної торгівлі. У разі виявлення порушень при підключенні до електричних мереж МАФів будуть вимагати усунути порушення до 10 червня.

Як пояснюють у КМДА, перевірку проведуть у рамках роботи столичної влади щодо запобігання можливих НП, пов'язаних зі складними погодними умовами (ймовірними підтопленнями окремих територій столиці). Зокрема, стурбованість фахівців КМДА викликає те, що багато кіоски, навіть працюючі легально, не дотримуються вимог з безпеки при підключенні до мереж. Такі факти були виявлені в ході реалізації ініціативи Олександра Попова з ліквідації незаконнихМАФов.

«У деяких випадках навіть легальні кіоски неправильно підключені. Проводка квола, при вітрі, а тим більше підтопленні, це пряма загроза життю і продавців, і покупців. Що стосується нелегальнихМАФов, то там ситуація взагалі жахлива. До них підходити близько не можна, тому що в будь-який момент ця проводка, яку вони теж нелегально підводять до міської мережі, може обірватися », - розповіло джерело.

За його словами, легальні кіоски при виявленні порушень місто штрафуватиме, нелегальні-штрафувати і попросту обрізати дроти. Також нелегальним МАФам тут же будуть видаватися приписи на демонтаж.

За інформацією КМДА, у період з 27 травня по 1 червня у столиці демонтували 246 малих архітектурних форм. Зокрема, силами комунального підприємства «Київблагоустрій» та районних держадміністрацій демонтовано 205 тимчасових споруд, а також силами власників у результаті вжитих заходів - 41 тимчасову споруду. Керівник Києва Олександр Попов розпорядився до кінця року демонтувати в столиці нелегальниеМАФи. За оцінками фахівців Київміськдержадміністрації, демонтажу підлягають близько шести тисяч кіосків, що працюють нелегально.