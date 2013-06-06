Суд повернув Києву землю вартістю 28 мільйонів

Земельна ділянка знаходиться у парку Дружби народів / Фото: kiteforum.org.ua

Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури Деснянського району міста і повернув столичній громаді 3 га землі у парку Дружби народів вартістю 28 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Деснянського району Києва, рішенням Київради чотири земельні ділянки в урочищі Чорторий на території парку було надано в оренду приватному товариству для будівництва, експлуатації та обслуговування водноспортивного комплексу.

Прокурорською перевіркою встановлено, що відведення ділянок відбулося без погодження з природоохоронними, санітарно-епідеміологічними органами та органом охорони культурної спадщини. Крім того, державна експертиза землевпорядної документації була проведена не уповноваженою установою.

Перевірка також виявила, що частина наданої під забудову землі знаходиться у межах прибережно-захисної смуги Дніпра, де будівництво заборонено законодавством.

За позовом прокуратури суд скасував рішення Київради про відведення ділянок та визнав недійсними укладені на його підставі договори оренди і засвідчив відсутність у забудовника права користуватись землею.