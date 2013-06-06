На Київщині чоловік замовив «кислотний» замах на колишню дружину

Злочинець підмовив знайомого плеснути жінці в обличчя кислотою / Фото: crimelist.ru

У Київській області до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який замовив розбійний напад на колишню дружину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, під час досудового слідства встановлено, що чоловік запропонував своєму знайомому облити кислотою жінку та відібрати у неї сумочку з документами. За грошову винагороду той погодився.

Про те, що жертва була його колишньою дружиною, зловмисник виконавцю не сказав. Чоловік пояснив, що йому потрібні були документи.

Слідством було встановлено, що насправді він хотів помститися дружині за те, що вона вигнала його з дому.

Крім того, засуджений особисто спостерігав за жінкою та повідомив виконавця про час і місце, коли найбільш зручно напасти на жертву. Більше того, засуджений на столичному ринку придбав пляшку з кислотою і вручив її безпосередньо перед вчиненням злочину виконавцю.

Виконавець на вулиці плеснув кислотою жінці в обличчя, проте вона прикрилася пакетом, і рідина потрапила не в обличчя, а на її шкіряне пальто. В цей момент злочинець вирвав сумку і втік. Замовник для забезпечення власного алібі поїхав до Києва, де й став чекати виконавця злочину.

У судовому засіданні підсудний винним себе в інкримінованому йому злочину визнав повністю.

Виконавця правоохоронці затримали невдовзі після нападу. Судом його визнано винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців.