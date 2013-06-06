Жванія запевняє, що ПР не пропонувала Раді дату київських виборів

За словами Жванії, законопроекти про призначення дати виборів у Києві вносила лише опозиція

Голова Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія (фракція Партії регіонів) повідомив, що профільний комітет не ухвалював жодного рішення стосовно дати виборів у Києві і не має законопроекту депутатів від Партії регіонів з цього приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву народного депутата від ПР Інни Богословської про те, що сьогодні фракція мала внести на розгляд парламенту проект рішення щодо призначення виборів мера Києва на вересень 2013 року.

Жванія повідомив, що на розгляді комітету у даний час перебуває 7 проектів рішень, які стосуються призначення дати виборів у Києві, але ці законопроекти запропоновані опозицією, вони суперечать одне одному, і рішення щодо призначення виборів у столиці комітет не розглядав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, на брифінгу Богословська заявила, що фракція Партії регіонів пропонуватиме провести вибори у Києві у вересні 2013 року.

За її словами, опозиція дізналася про те, що фракція ПР пропонуватиме проект постанови щодо проведення виборів у Києві, й оскільки не хоче цих виборів, то зриває засідання парламенту.