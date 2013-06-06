У Києві дівчина стрибнула з Мосту закоханих

11:10, 06 червня 2013
Київ
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НП сталася після 10 ранку

Мост влюбленных / Фото: gorodkiev.comСлідчі встановлюють особу загиблої / Фото: gorodkiev.com

У Києві дівчина наклала на себе руки, стрибнувши з Мосту закоханих.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні після 10.00.

Невідома дівчина впала на проїжджу частину дороги з великої висоти, стрибнувши з мосту.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, встановлюючи особу загиблої та причини, які спонукали її до такого вчинку.

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