У Києві дівчина стрибнула з Мосту закоханих
11:10, 06 червня 2013Київ
1
НП сталася після 10 ранку
Слідчі встановлюють особу загиблої / Фото: gorodkiev.com
У Києві дівчина наклала на себе руки, стрибнувши з Мосту закоханих.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні після 10.00.
Невідома дівчина впала на проїжджу частину дороги з великої висоти, стрибнувши з мосту.
На місці працюють слідчо-оперативні групи, встановлюючи особу загиблої та причини, які спонукали її до такого вчинку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter