Верхні поверхи ЦУМу через старість будуть переробляти

Стіни верхніх поверхів ЦУМу виконані з цегли і розчину низької якості

Шостий і сьомий поверхи столичного Центрального універмагу, добудовані в 1952 році, визнано такими, що становлять загрозу через свою старость. Такий висновок зробили фахівці Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, які обстежили універмаг, повідомляє ТСН. "Під час обстеження виявлено ряд недоліків конструктивних рішень, дефектів і пошкоджень фасадних стін на рівні 6 і 7 поверхів будівлі ЦУМу, які створюють загрозу безпеці виконання робіт з реконструкції і ставлять під питанням можливість використання елементів цих стін у реконструйованій будівлі", - йдеться в звіті НДІБК.

Згідно з висновками інституту, стіни верхніх поверхів ЦУМу виконані з цегли і розчину низької якості, які є недостатньо міцними. Це робить ймовірність обвалення поверхів дуже високою. НДІБК рекомендував розглянути можливість розбору 6 і 7 поверхів ЦУМу на час реконструкції з подальшим їх відновленням в ідентичному вигляді. Аналогічні висновки щодо верхніх поверхів будівлі винесли також Міністерство регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ й Міністерства надзвичайних ситуацій. У звіті МНС кажуть, що стіни 6 і 7 поверхів не відповідають чинним пожежним нормам. Мінрегіон рекомендував демонтувати потенційно нестабільні стіни. Володіє ЦУМом компанія "ЕСТА Холдинг" (входить у групу СКМ Ріната Ахметова) раніше повідомляла про намір залишити всі фасадні стіни магазину без змін. Тому виявлений аварійний стан верхніх поверхів універмагу "ЕСТА" є форс-мажорною ситуацією, що спричинить подорожчання реконструкції.

Варто зазначити, що відновлені стіни верхніх поверхів універмагу будуть покриті нинішньої облицювальною плиткою і елементами декору, які зараз спеціально консервуються. "Головний пріоритет під час будь-якого будівництва - це безпека мешканців міста та робочих на будівельному майданчику, - повідомив Сергій Данилюк, директор з будівництва "ЕСТА Холдингу". - Проведені обстеження показують, що стан ділянок стін 6 і 7 поверхів є критичним. Це змушує внести корективи в процес реконструкції ЦУМу. Нам дуже важливо зробити ЦУМ безпечним для його майбутніх відвідувачів і привести всі збережені конструкції у відповідність до діючих будівельних норм України".

Нагадаємо, раніше в столиці вже відбувалися нещасні випадки через обвалення будівель, побудованих в центрі міста у повоєнний час. Так, у 1989 обвалилася частина Головпоштамту, під уламками якої загинули 11 осіб. У 2011 році через обвал стіни готелю "Козацький" загинув 16-річний студент. Оновлений ЦУМ повинен відкритися на початку 2015 р. "ЕСТА Холдинг" планує збільшити загальну площу Цуму вдвічі (до 37 740 кв. м) і побудувати підземну парковку на 180 місць за рахунок використання території внутрішнього двору, а також підземного простору. Поверховість магазину збільшуватися не буде, а головні фасади будівлі збережуть у незмінному вигляді.