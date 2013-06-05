У Києві пройде виставка українського живопису

Трієнале відбудеться в Центральному будинку художника

У Києві у Центральному будинку художника 7 червня відбудеться відкриття Всеукраїнського трієнале «Живопис-2013».

Як повідомляє Дирекція виставок Національної спілки художників України, на виставці будуть представлені полотна художників Анатолія Криволапа, Віктора Сидоренка, Миколи Моргуна, Владислава Шерешевського, Петра Лебединця, Віктора Ковтуна, Олександра Дубовика, Ігоря Мельничука, Олександра Животкова, які створять певну конструкцію виставки, поруч з ними експонуватимуться не менш цікаві живописні роботи зовсім молодих художників.

«Попри певні обмеження стосовно розміру запропонованих творів всі творчі ініціативи експонентів максимально заохочуються. Критерій існує один – професійна досконалість і мистецька якість запропонованого на трієнале твору», – повідомляють організатори.

Також вони наголошують, що прагнуть гідно презентувати все «найвагоміше в галузі реалістичних надбань наших художників, твори авторів, що позиціонують себе як експериментатори на колористичному полі, митців, у живопису яких акцентовані формальні, філософські чи будь-які інші суб’єктивні міркування та пошуки».

Відкриється трієнале «Живопис-2013» 7 червня о 16 годині і триватиме до 30 червня.